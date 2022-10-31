В аймаке Говь-Алтай тысячи жангарчи исполнят эпос «Жангар»

CentralAsia (MNG) - По инициативе губернатора аймака Говь-Алтай Амгаланбаатар Очирбат при Ансамбле народной песни и пляски «Алтай» создан ансамбль алтайской арфовой музыки «Чурэ», несущий в себе древнюю цивилизацию 1400-летней давности.

В целях распространения алтайской арфовой музыки и передачи ее следующему поколению 1 января 2023 года 1000 народных музыкантов исполнят в области эпос «Жангар», в связи с этим начата подготовительная работа. По информации профильного ведомства, в эпическом спектакле будут сплавлены 850 учащихся 8-11 классов областной общеобразовательной школы, 250 народных талантов центра аймака и сомонов.

Знаменитая «Жангарын тууль» – один из бесценных памятников культуры, ценного наследия и прекрасных сказок, оставленных предками монголам. «Жангар» – это гимн добрым мечтам человечества.

«Жангар» — монгольский фольклорный героический эпос, повествующий о стране счастья и благоденствия Бумбе (Бумба) и подвигах её богатырей. Проникнутый духом героизма и патриотизма, эпос по своим художественным достоинствам относится к лучшим образцам устно-поэтического творчества. «Жангар» и исполнявшие его рапсоды — жангарчи или туульчи пользуют огромной любовью и уважением в народе. Является историко-героическим произведением.

Героический эпос «Жангар» складывался на протяжении многих веков. О дате создания эпоса мнения учёных разошлись. Некоторые исследователи относят её к XIII—XIV векам. Другая группа учёных считают, что эпос был создан в XVII—XVIII веках. История изучения эпоса насчитывает 200 лет.

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