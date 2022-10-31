Число погибших при обрушении пешеходного моста в Индии выросло до 141 человека

CentralAsia (CA) - Не меньше 141 человек погиб при обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат на западе Индии, передает NDTV. Спасены 177 человек. Ранее было известно о 32 погибших. Поисковые работы продолжаются.

Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был построен больше 140 лет назад. Два года он был закрыт на реконструкцию. Мост открыли 26 октября, 30 октября он обрушился. По данным местных СМИ, на момент трагедии на нем находились больше 500 человек.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что ответственность за обрушение несет правительство. Пострадавшим пообещали выплаты. Родственники погибших получат по 2 млн рупий (около $24 тыс.), пострадавшие — по 50 тыс. рупий (около $600).