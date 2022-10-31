Совместное заявление о трехсторонней встрече Япония–Монголия–США, – Госдеп

CentralAsia (MNG) - Преследуя общие интересы и общие ценности, Япония, Монголия и США провели трехстороннюю встречу 28 октября 2022 года в Токио.

Стороны обсудили широкий круг вызовов региональной безопасности, экономических вопросов и направлений сотрудничества. Три стороны подтвердили свою приверженность прочным связям друг с другом и приверженность своему видению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Япония и США выразили поддержку монгольской демократии и политике третьего соседа.

Во встрече приняли участие генеральный директор бюро Азии и Океании Министерства иностранных дел Японии Фунакоси Такехиро, государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж и заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Марк Ламберт.

Япония, Монголия и США подчеркивали важность международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций и принципов суверенного равенства, уважения независимости и территориальной целостности государств, а также запрещения угрозы силой или ее применения. С этой целью три стороны выразили обеспокоенность страданиями украинского народа. Три стороны также выразили глубокую озабоченность по поводу риска применения ядерного оружия и ухудшения международной обстановки в области безопасности, а также призвали все государства подтвердить, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести.

Япония, Монголия и Соединенные Штаты выразили соответствующие мнения относительно продолжающейся разработки Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) ядерного оружия и средств его доставки, включая беспрецедентное количество баллистических ракет, запущенных в 2022 году. Все стороны подчеркнули необходимость возобновления к диалогу и призвали КНДР полностью выполнять свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и участвовать в диалоге. Все стороны также подчеркнули важность полного выполнения международным сообществом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Япония подчеркнула необходимость немедленного решения проблемы похищений и поблагодарила США и Монголию за их постоянную поддержку в этом вопросе.

Три стороны подтвердили свою общую приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка, включая принципы и цели Устава Организации Объединенных Наций. Все стороны решительно выступали против попыток любой стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво силой или принуждением в каком-либо регионе и подчеркивали важность разрешения споров мирными средствами.

Япония, Монголия и США поделились своим видением регионального развития, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и обменялись мнениями о том, как сотрудничать для обеспечения процветающего и мирного будущего. Все стороны согласились работать вместе для обеспечения верховенства закона, мирного разрешения споров, прав человека, защиты окружающей среды и экономического развития. Япония и США выразили признательность за вклад Монголии в миротворческие операции ООН и продолжающиеся операции по обеспечению стабильности в зонах конфликтов по всему миру. Все стороны выразили намерение продолжить оборонное сотрудничество и совместные учения.

Япония, Монголия и США обсудили экономические вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество в результате региональных и глобальных потрясений. Все стороны подчеркнули важность укрепления международного экономического порядка для противодействия новым вызовам, таким как экономическое принуждение. Все стороны подчеркнули свое желание углубить свое экономическое партнерство, в том числе за счет расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, изменения климата, устойчивости цепочки поставок, важнейших полезных ископаемых, прав интеллектуальной собственности и цифрового развития.

Они обсудили важность улучшения делового климата в Монголии и возможности привлечения инвестиций, особенно из Японии и США. Япония и США обсудили свои проекты развития в Монголии и способы усиления взаимной взаимодополняемости таких проектов и их влияние на дальнейшее экономическое развитие Монголии. В частности, Монголия и Соединенные Штаты проинформировали Японию об их совместном водном соглашении с корпорацией «Вызовы тысячелетия» стоимостью 462 миллиона долларов, которое увеличит доступность воды в Улан-Баторе на 80 процентов. Монголия выразила признательность Японии за долгосрочные проекты официальной помощи в целях развития (ОПР).

Япония и Монголия подчеркнули свое недавнее сотрудничество в международном аэропорту Чингисхан, построенном с использованием японской ОПР и управляемом совместной монголо-японской компанией, для расширения региональной связи Монголии и реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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