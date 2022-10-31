Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва

CentralAsia (CA) - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил действующего главу государства Жаира Болсонару во втором туре президентских выборов после подсчета 100% голосов избирателей, следует из данных на сайте Высшего избирательного суда страны.

Разрыв между кандидатами после подсчета 99,26% голосов оказался минимальным — 50,85% против 49,15%.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся 3 октября, однако никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. В финальное голосование вышли действующий президент, лидер Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от социалистической коалиции «Бразильская федерация надежды» Луис Инасиу Лула да Силва. Последний был президентом Бразилии в 2003-2010 годах.

По итогам первого тура больше голосов набрал Лула (47,98%), Болсонару оказался на втором месте с 43,59%. В общей сложности в первом туре участвовали девять кандидатов, однако Болсонару и Лула вышли в лидеры с большим отрывом. Остальным кандидатам не удалось набрать даже 1% голосов.

77-летний Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах. В 2017 году он был осужден на девять с половиной лет колонии по обвинению в коррупции, но позже с него сняли все обвинения. 67-летний Жаир Болсонару стал президентом в 2019 году, до этого многие годы работал федеральным депутатом.