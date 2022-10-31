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Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи трагической давки в Сеуле 

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнованияя президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлу в связи с трагической ситуацией в городе Сеул, повлекшим многочисленные жертвы и ранения.

«В связи с этим непростым событием туркменский лидер от имени народа и правительства Туркменистана выразил искренние соболезнования и соболезнования семьям, родным и близким погибших, а также выразил молитвы о скорейшем выздоровлении пострадавших»,- говорится в телеграмме.

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  • Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи трагической давки в Сеуле 
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