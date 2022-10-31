Ташкент стал наблюдателем в альянсе мировых финансовых центров

CentralAsia (UZ) - Ташкент получил статус наблюдателя при Всемирном альянсе международных финансовых центров (WAIFC). Об этом сообщает в Агентстве стратегических реформ Узбекистана.

Члены совета директоров WAIFC приняли соответствующее решение на встрече в Касабланке (Марокко). Столица Узбекистана сможет частично принимать участие в деятельности организации.

Агентство стратегических реформ будет представлять Ташкент в качестве финансового центра при WAIFC.

Участие в организации предполагает:

доступ к экспертному опыту других финансовых центров в составе альянса;

формирование пула партнёров для поддержки деятельности и развития международного финансового хаба;

участие в рабочих группах и совместных проектах, направленных на развитие и цифровизацию финансовых рынков;

возможности для продвижения инвестиционного потенциала Узбекистана.

Как отмечается на сайте WAIFC, Агентство стратегических реформ работает над созданием Ташкентского международного финансового центра. Его основными целями будут развитие местного финансового рынка, поддержка инвесторов и предоставление услуг мирового уровня.

WAIFC — международная некоммерческая ассоциация, которая организует кооперацию и обмен идеями по созданию благоприятной среды для развития современного финансового сектора. Штаб-квартира альянса находится в столице Бельгии — Брюсселе.

В альянс входят городские администрации, госучреждения, деловые сообщества и другие организации, занимающиеся развитием ведущих финансовых центров. Они реализуют совместные проекты в таких сферах, как финтех, финансирование бизнеса, «зелёные» инвестиции и т. д.

На октябрь 2022 года в WAIFC входит 21 член — Нью-Йорк, Лондон, Париж, Франкфурт, Дубай, Абу-Даби, Катар, Гонконг, Токио, Астана и др. Также при организации действуют 7 наблюдателей, включая Ташкент.

Участники Альянса объединяют более 60 тысяч инвестиционных фирм, 8 тысяч банков и 20 тысяч финтех-стартапов.