ООН, Турция и Украина согласовали передвижение 14 судов в рамках зернового соглашения

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CentralAsia (CA) - Делегации ООН, Турции и Украины согласовали график движения 14 судов на 31 октября по «зерновому коридору», сообщил представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ). Они проинформировали об этом Россию. Шесть судов 30 октября вышли из портов Украины, но еще не вошли в гуманитарный коридор.

Черноморская зерновая инициатива («зерновая сделка» или «продуктовая сделка») была заключена в Стамбуле 22 июля. Она предполагала открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и отмену санкций, которые влияли на поставки продовольствия и удобрений из России. Москва приостановила участие в сделке 29 октября, объяснив это атакой в Севастополе на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Секретариат ООН сообщил, что собирал все делегации в СКЦ формате пленарного заседания. Россия на заседании проинформировала о приостановке участия в «зерновой сделке» на неопределенное время и заявила, что намерена продолжить диалог с ООН и Турцией по актуальным вопросам. «Делегация России также выразила свою готовность сотрудничать в удаленном формате по вопросам, требующим немедленного решения со стороны СКЦ»,— говорится в сообщении представительства ООН в СКЦ.

ООН, Турция и Украина согласовали график движения на 31 октября 12 судов из украинских портов и два — в них. 30 октября движение по гуманитарному коридору не осуществлялось, однако шесть судов вышли из портов Украины, они перевозят 186,4 тыс. т зерна и другого продовольствия. Суда направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию. ООН и Анкара договорились о создании 10 инспекционных команд для проверки 40 судов 31 октября.