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Новая Зеландия расширила санкции против России 

CentralAsia (CA) -  Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России, а также семи предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила глава новозеландского МИДа Нанаия Махута. Активы лиц попавших под санкции будут заморожены. Им запрещено посещать страну, их самолетам — использовать воздушное пространство Новой Зеландии, а судам — заходить в порты.

В пресс-релизе МИДа говорится, что санкции ввели против руководителей и акционеров компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также «членов неонацистских военизированных формирований», связанных с ЧВК Вагнера. Кто конкретно вошел в санкционный список, не уточняется. Известно, что ограничения затронули два информагентства — ИнфоРос и крымское News Front.

«Российская Федерация при поддержке своего оборонного сектора несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что является грубым нарушением международного права»,— заявила глава МИД страны Нанайя Махута.

На фоне военной операции на Украине Новая Зеландия в марте внесла в черный список 100 россиян, в числе которых были президент РФ Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Позднее правительство Новой Зеландии распространило санкции и на депутатов Госдумы и на сенаторов. В июне в черный список попали 44 компании из России и Белоруссии, в октябре — еще 51 бизнесмен. Также Новая Зеландия ввела пошлины в 35% на импорт товаров из России.

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