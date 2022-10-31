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Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана 1-3 ноября

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом говорится в прогнозе погоды на 1-3 ноября.

По данным РГП «Казгидромет», 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки.

«По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра в северной половине с низовой метелью», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит 10-22 тепла, затем 2 ноября понизится до 5-13 тепла.

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