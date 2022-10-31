Третий срок на посту президента, дважды сидел в тюрьме. Что известно о президенте Бразилии Лула да Силва?

Лула да Силва

CentralAsia (CA) - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, кандидат от социалистической коалции победил действующего главу государства Жаира Болсонару во втором туре президентских выборов. По данным подсчета, приведенным на сайте Высшего избирательного суда страны, на момент обработки 99,97% голосов избирателей Лула набрал 50,9% голосов, а Болсонару — 49,1%.

Бразильский государственный деятель и политик Луис Инасиу Лула да Силва (настоящее имя – Луис Инасиу да Силва) родился 27 октября 1945 года в Гараньюнсе (штат Пернамбуку, Бразилия).

Лула – прозвище в рабочей среде, уменьшительная форма от имени Луис; в 1982 году официально включено в фамилию.

Он рано начал подрабатывать, чтобы помочь семье, получил несистематическое образование.

В 14 лет он начал работать на металлургическом заводе, в 1961-1963 годах учился на токаря на специальных рабочих курсах. Перешел на завод Metalúrgica Independência, где получил производственную травму.

Во время рецессии, последовавшей за военным переворотом 1964 года, Лула да Силва устроился на завод Industrias Villares в Сан-Бернардо-ду-Кампу, промышленный пригород Сан-Паулу.

С 1964 года – член и активист профсоюзной организации Союз трудящихся.

С 1972 года – генеральный секретарь, с 1975 года – председатель регионального профсоюза рабочих-металлистов в Сан-Паулу. Принимал непосредственное участие в организации забастовочного движения против действовавшей в стране военной диктатуры, подвергался арестам.

В 1980 году стал одним из основателей левоцентристской Партии трудящихся (Partido dos Trabalhadores, PT), на первом национальном съезде партии был избран ее председателем, занимал этот пост до 1994 года, затем стал почетным председателем партии.

В 1982 году Лула да Силва баллотировался на пост губернатора штата Сан-Паулу, занял четвертое место. В этом же году Партия трудящихся получила места в парламенте Бразилии.

С 1986 года Лула да Силва – депутат парламента.

После введения в Бразилии прямых президентских выборов баллотировался на пост президента в 1989, 1994, 1998 годах. Был избран президентом в 2002 году (вступил в должность 1 января 2003 года), переизбран на новый срок в 2006 году, набрав 60,8% голосов.

В годы президентства Лулы да Силвы Бразилия погасила образовавшийся с 1980-х годов внешний долг, приобрела статус надежной страны для инвестиций. В стране проводилась жесткая финансовая политика, в том числе с целью борьбы с инфляцией, был реализован комплекс социальных программ, позволивший снизить уровень бедности в стране по сравнению с серединой 1990-х годов. Крупной программой помощи была Bolsa Família, которая представляла собой ежемесячное пособие в размере от 6 до 60 долларов, которое выплачивалось примерно 11 млн бедных семей, в обмен на обязательство получения школьного образования и необходимых прививок их детьми. Укрепилось лидерство Бразилии на региональном уровне, прежде всего в рамках МЕРКОСУР (субрегиональное южноамериканское торгово-экономическое объединение), повысилась ее роль на мировой арене и в международных организациях, активную поддержку получили процессы развития сотрудничества в рамках БРИК (с 2011 года – БРИКС).

На президентских выборах 2010 года Луис Инасиу Лула да Силва поддержал кандидата от Партии трудящихся Дилму Русеф, 1 января 2011 года передал ей президентские полномочия.

После окончания президентского срока Лула да Силва работал в «Институте гражданства», который с 2011 года стал называться «Институт Лула», выступал с лекциями.

В 2015 году экс-президент оказался в центре коррупционного скандала: была раскрыта схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для нефтяного гиганта Petrobras, платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги Партии трудящихся. В 2017 году экс-президент был признан главным бенефициаром схемы и приговорен к 9,5 годам тюрьмы. В итоге он провел в заключении 580 дней и покинул тюрьму 8 ноября 2019 года в связи с решением Верховного суда о незаконности вступления приговора в силу до рассмотрения всех апелляций. В марте 2021 года приговоры, вынесенные в отношении господина да Силвы, были отменены в Верховном суде.

В июле 2022 года он стал кандидатом от Партии трудящихся на президентских выборах.

В центр своей предвыборной программе Лула да Силва ставит борьбу с бедностью, также обещает усилить борьбу с коррупцией, в том числе за счет повышения прозрачности системы госуправления, добиться ужесточения правил оборота оружия.

Лула да Силва считает борьбу с вырубкой тропических лесов одной из первостепенных задач и, в частности, обещает в случае победы задействовать в этих целях дополнительные военные подразделения. Во внешней политике да Силва выступает за нормализацию отношений с Каракасом, реорганизацию южноамериканского общего рынка и возвращение бразильской дипломатии к традиционной для нее позиции нейтралитета и мирного урегулирования конфликтов.