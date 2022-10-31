МИД Таджикистана отрицает информацию Дмитрия Гордона о сборке иранских дронов на территории страны

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CentralAsia (TJ) - Пресс-служба таджикского МИД назвала слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о производстве иранских беспилотников на территории Таджикистана не соответствующими действительности. В сообщении МИД говорится, что Таджикистан не поставляет оружие в третьи страны.

«Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона, озвученные им 28 октября 2022 года в ходе онлайн-передачи «В гостях у Гордона» о производстве иранской стороной на территории Таджикистана «убивающих украинцев» дронов»,— говорится в заявлении ведомства.

«Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны»,— заявили в таджикском МИД.

Изначально Дмитрий Гордон на своем канале рассказал, что иранские беспилотники производит Узбекистан. Однако в МИД Узбекистана опровергли данную информацию. После этого журналист заявил, что он случайно перепутал Таджикистан с Узбекистаном.

«На самом деле я имел в виду не Узбекистан, а Таджикистан. А язык мой произнёс слово Узбекистан. В Узбекистане известно, что есть завод по производству дронов, но нет никаких подтверждений, что он как-то связан с Ираном. Поэтому я имел в виду Таджикистан. Я сейчас хочу повторить это, что я имею в виду, что в Таджикистане иранцы производят дроны, которыми убивают потом русские украинцев», — заявил он в эфире программы на YouTube-канале.

«Рекомендуем господину Гордону впредь аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации. Информируем также, что запросов со стороны официального Киева по данному вопросу таджикская сторона не получала», - отмечается в комментарии МИД Таджикистана.

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