Южная Корея и США начали учения с 240 самолетами после пусков ракет КНДР

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CentralAsia (CA) - США и Южная Корея начали первые крупномасштабные совместные воздушные учения Vigilant Storm почти за пять лет, в которых задействовано более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные самолеты-невидимки в том числе истребители-невидимки F-35A, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских чиновников.

Маневры проходят после ряда ракетных запусков со стороны КНДР и на фоне опасений, что Пхеньян может вскоре провести ядерное испытание. 140 самолетов на учения направляет Южная Корея. США предоставят самолеты-невидимки F-35B, базирующиеся на Окинаве в Японии.

Учения продлятся до 4 ноября, сообщала ранее пресс-служба Воздушных сил Тихоокеанского флота США. В них примут участие «тысячи» военных из американских и южнокорейских ВВС, Корпуса морской пехоты, военно-морских сил и армии США. Кроме того, 33-я эскадрилья Королевских ВВС Австралии направит для учений самолет-заправщик KC-30A.

В общей сложности во время учений планируется выполнить более 1600 боевых вылетов, при этом Корейский центр воздушно-космических операций будет управлять силами для повышения оперативных возможностей.

Как пишет Yonhap, Южная Корея и США запустили такую крупную совместную программу воздушной подготовки в 2015 году под названием Vigilant ACE, и она проводилась каждый год до конца 2017 года, когда тогдашняя администрация Мун Чжэ Ина организовала активную кампанию по межкорейскому примирению.

28 октября завершились ежегодные масштабные учения Южной Кореи и США «Хогук», в рамках которых отрабатывалась в том числе высадка десанта в Японском море. В маневрах участвовали более 6 тыс. военных, 40 десантных машин-амфибий, 50 самолетов и вертолетов и десять судов.

В тот же день Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. За две недели до этого Северная Корея также запустила баллистическую ракеты малой дальности, после чего Сеул впервые с декабря 2017 года ввел санкции против 30 граждан и организаций КНДР.

Ранее КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности под личным руководством Ким Чен Ына. Минобороны Японии заявило, что Северная Корея достигла прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, и страна в зоне досягаемости северокорейских ракет, которые пролетели около 2 тыс. км.