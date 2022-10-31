Король Карл III заработал более £1 млн, продав лошадей королевы Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Более 1 млн фунтов стерлингов заработал король Великобритании Карл III, продав скаковых лошадей скончавшейся королевы Елизаветы II.

Как пишет The Sun, 14 животных были проданы на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете. Каждая лошадь ушла в среднем за 75 тыс. фунтов стерлингов, что в итоге принесло монарху 1,075 млн фунтов стерлингов.

Сын Елизаветы II Карл III унаследовал только часть из принадлежавших ей лошадей, включая скакуна по кличке Love Affairs, который стал победителем скачек в Гудвуде всего за два дня до смерти королевы.

Монарх сократил количество лошадей в королевских конюшнях, но пообещал, что этот вид спорта навсегда останется в семье.