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Король Карл III заработал более £1 млн, продав лошадей королевы Елизаветы II

CentralAsia (CA) -  Более 1 млн фунтов стерлингов заработал король Великобритании Карл III, продав скаковых лошадей скончавшейся королевы Елизаветы II.

Как пишет The Sun, 14 животных были проданы на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете. Каждая лошадь ушла в среднем за 75 тыс. фунтов стерлингов, что в итоге принесло монарху 1,075 млн фунтов стерлингов.

Сын Елизаветы II Карл III унаследовал только часть из принадлежавших ей лошадей, включая скакуна по кличке Love Affairs, который стал победителем скачек в Гудвуде всего за два дня до смерти королевы.

Монарх сократил количество лошадей в королевских конюшнях, но пообещал, что этот вид спорта навсегда останется в семье.

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