Международная конференция по монголоведению прошла в Праге

CentralAsia (MNG) - 27-28 октября 2022 г. Институт востоковедения Карлова университета в Праге организовал международную конференцию на тему «Влияние внутренних и внешних отношений на монгольский язык и культуру».

Конференцию открыли г-н Гансух Дамдин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Словацкой Республике, и заместитель декана Даниэль Бероунски с философского факультета Карлова университета. В своем выступлении посол поблагодарил сотрудников Карлова университета за поддержку монголоведения и организацию международной конференции по монголоведению в Праге спустя 30 лет.

В своем выступлении г-н Гансух Дамдин упомянул: «Правительство Монголии в своем долгосрочном политическом документе «Видение 2050» проводит политику построения единых национальных ценностей, создания неприкосновенности монгольского языка, истории и культурного наследия, и затем интенсивное развитие монголоведения на международной арене». Он также высоко оценил усилия монголистов и ученых по распространению монголоведения и продвижению его на международном уровне.

«Монголия уделяет внимание подготовке юных монголистов и реализует для них ежегодную программу летней школы. Например, министр иностранных дел Монголии выступил с инициативой празднования Международного дня монголоведения и учредил «Премию имени министра иностранных дел» за лучшую работу молодых исследователей с 2023 года», — добавил он.

В конференции приняли участие около 40 монголистов и ученых из более чем 10 стран, включая Монголию, Чехию, Венгрию, Финляндию, Швецию, Германию, Францию, Италию, Румынию, Швейцарию, Катар и Россию. Они выступили с докладами более чем на 30 тем.

Посольство Монголии в Словакии открыло фотовыставку «Хот Мандал — Храм Тайной Мантры» и приветствовало делегатов в монгольской юрте.

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