На Филиппинах в результате шторма погибли 98 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате шторма Nalgae на Филиппинах увеличилось до 98 человек. Еще 69 жителей получили ранения, 63 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщается в отчете филиппинского Нацсовета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

В общей сложности последствия шторма затронули более 1,8 млн человек. Повреждения получили более 4,1 тыс. домов, из них 689 были полностью уничтожены. Также нанесен ущерб 37 объектам инфраструктуры, пострадали 195 дорог и 72 моста. В 169 регионах нарушено электроснабжение, в 94-х его удалось восстановить, уточнили в NDRRMC.

Проливные дожди начались на Филиппинах с 27 октября, порывы ветра достигали 95 км/ч. В течение первых двух дней погибли более 70 человек, были приостановлены занятия в учебных заведениях в 425 населенных пунктах.