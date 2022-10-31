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На Филиппинах в результате шторма погибли 98 человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате шторма Nalgae на Филиппинах увеличилось до 98 человек. Еще 69 жителей получили ранения, 63 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщается в отчете филиппинского Нацсовета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

В общей сложности последствия шторма затронули более 1,8 млн человек. Повреждения получили более 4,1 тыс. домов, из них 689 были полностью уничтожены. Также нанесен ущерб 37 объектам инфраструктуры, пострадали 195 дорог и 72 моста. В 169 регионах нарушено электроснабжение, в 94-х его удалось восстановить, уточнили в NDRRMC.

Проливные дожди начались на Филиппинах с 27 октября, порывы ветра достигали 95 км/ч. В течение первых двух дней погибли более 70 человек, были приостановлены занятия в учебных заведениях в 425 населенных пунктах.

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