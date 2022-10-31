CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ожидается дождливая неделя, сообщает Узгидромет.

Согласно информации, 31 октября по территории республики осадков не ожидается, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит 13-18°, по югу и пустынной зоне до 19-21°.

1 ноября по Каракалпакстану и к вечеру по Хорезмской области местами пройдут дожди. По остальной территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода. Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 16-21°, по югу и пустынной зоне до 23-25°. В 2 ноября уже вся территория страны будет находится под влиянием влажной воздушной массы.

По республике пройдут дожди, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами сильные.

По северо-западным районам дожди будут небольшими. Ожидается понижение дневной температуры до 12-17°.

В четверг и пятницу в отдельных районах республики пройдут дожди. Температура в эти дни составит ночью 5-10°, днем 12-17°. 31 октября – 2 ноября местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Местами по республике возможен туман.