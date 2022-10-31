В Киеве и в нескольких областях Украины прогремели взрывы
- Азия и мир, происшествия
- 12:40, 31 октября 2022
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- Обновлено: 12:46, 31 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Киеве прогремели взрывы, сообщили УНИАН и «Страна.ua». О том, что в столице была слышна серия взрывов, со ссылкой на свидетелей также передает Reuters.
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Слышны взрывы в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской и Полтавской областях, а также в Харькове, сообщает «Страна.ua».
Всего в Киеве и области насчитали около десяти взрывов.
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в небе над Украиной зафиксировано около 40 ракет.
В Запорожье был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. В городе начались отключения света, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
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