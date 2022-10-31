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В Украине вводят экстренные отключения света из-за обстрелов
Предыстория: В Киеве и в нескольких областях Украины прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  В Украине 31 октября вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными российскими обстрелами критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель. Службы работают на местах над ликвидацией последствий.

Также сообщается что из-за обстрелов обесточена часть железнодорожных путей. На линии выведены тепловозы.

Из-за обстрелов с задержкой следуют поезда №81/82 Киев — Ужгород, №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр. «80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику»,— сообщили в пресс-службе «Украинских железных дорог».

Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. В Запорожье начались отключились отключения света из-за удара по объекту критической инфраструктуры.

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