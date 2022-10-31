В Украине вводят экстренные отключения света из-за обстрелов

- Азия и мир, происшествия
- 13:54, 31 октября 2022
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CentralAsia (CA) - В Украине 31 октября вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными российскими обстрелами критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель. Службы работают на местах над ликвидацией последствий.
Также сообщается что из-за обстрелов обесточена часть железнодорожных путей. На линии выведены тепловозы.
Из-за обстрелов с задержкой следуют поезда №81/82 Киев — Ужгород, №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр. «80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику»,— сообщили в пресс-службе «Украинских железных дорог».
Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. В Запорожье начались отключились отключения света из-за удара по объекту критической инфраструктуры.