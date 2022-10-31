В Узбекистане запустили первый в Центральной Азии цех по термической обработке металла. Фото

CentralAsia (UZ) - На совместном предприятии Uzsungwoo в Ферганской области Узбекистана сдан в эксплуатацию единственный в Центральной Азии цех по термической обработке металла проектной стоимостью 10 млн долларов. Это позволит локализовать выпуск части комплектующих для Tracker и Onix. Об этом сообщает пресс-служба Мининвествнешторга Узбекистана.

Цех полностью автоматизирован, работает на основе новейших технологий и оснащен оборудованием для резки, горячего прессования и лазерной резки металла от таких ведущих мировых производителей, как Schuler, Prima Power, Benteler, Aotto.

В результате запуска новой линии создано 120 новых рабочих мест, а годовой объем производства предприятия достигнет 95 млн долларов. Мощность самой линии обработки чугуна составляет 2,4 млн изделий на сумму более 19 млн долларов в год.

Новый технологический процесс также позволит локализовать 20 видов комплектующих для автомобилей Tracker и Onix, выпускаемых в Узбекистане.

Со времени своего создания в 2012 году предприятие Uzsungwoo инвестировало около 60 милн долларов. Предприятие, занимающее прочные позиции в автомобильной промышленности Узбекистана, уже 10 лет производит более 300 наименований штампосварных деталей для больших и средних автомобилей. Здесь обеспечены работой 900 специалистов.

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