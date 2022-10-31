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В сети появилось видео момента обрушения моста в Индии
Предыстория: Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в Индии. Видео

CentralAsia (CA) -  В индийских СМИ распространяется видео, на котором запечатлен момент обрушения моста 30 октября в штате Гуджарат на западе Индии. Жертвами трагедии стал 141 человек. При этом число погибших может вырасти – на мосту находились свыше 500 человек. Многие пострадавшие числятся пропавшими без вести.

На кадрах видно, что люди стояли на подвесном мосту и раскачивали его. В этот момент крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов, и люди упали в реку Маччху.

177 человек удалось спасти, однако 19 находятся в тяжелом состоянии.

Мост был построен более 140 лет назад и находился на реконструкции последние два года. Его открыли всего четыре дня назад. Как утверждает портал Hindu, мост открыли без сертификата пригодности.

На данный момент спасательная операция продолжается – на месте работают группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил Индии.

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