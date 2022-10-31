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В Узбекистане увеличивается количество зараженных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане обновили статистику по зараженным коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав страны.

За прошедшие сутки, коронавирус выявили у 27 человек. Новые зараженные выявлены в Ташкенте (+26) и Самаркандской области (+1).

Данное количество новых пациентов является самым большим за последнее время. Напоминаем, что сутками ранее вирус был выявлен у 21 гражданина.

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