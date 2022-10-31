В Узбекистане снижаются цены на дизельное топливо

CentralAsia (UZ) - В результате увеличения производственных мощностей завода Uzbekistan GTL цены на дизтопливо в Узбекистане снижаются. Об этом сообщает информационная служба АО «Узбекнефтегаз».

С 29 августа текущего года стартовая цена за 1 тонну синтетического дизельного топлива была снижена с 15 млн 550 тыс. 500 сумов до 14 млн 504 тыс. 378 сумов, а затем с 13 сентября — до 13 млн. 897 тыс. 110 сумов.

Затем тонна синтетического дизельного топлива, поставляемого на торги через Республиканскую товарно-сырьевую биржу, стала стоить 12 млн 998 тыс. 420 сумов.

В настоящее время синтетическое дизельное топливо выставляется на биржевые торги по стартовой цене 9 тыс. 930 сумов за литр.

За счет увеличения объема выпускаемой заводом продукции ее себестоимость и соответственно стартовая цена на биржевых торгах будут постепенно снижаться.

В настоящее время завод производит в среднем 1,5 тыс. тонн синтетического дизельного топлива в сутки, а в ноябре, с учетом ввода в эксплуатацию второй очереди завода, объем производства топлива вырастет в среднем до 3 тыс. тонн в сутки.

Топливо «Uzbekistan GTL» прошло испытания в сертифицированных центрах швейцарской группы «SGS» в Бельгии, Эстонии и Франции.

GTL дизель подходит для моделей легковых и грузовых автомобилей, работающих на топливе «Евро-4» и выше, а также габаритной и специальной техники с дизельным двигателем как отечественного, так и зарубежного производства, пишет пресс-служба.