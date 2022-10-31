Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на трехсторонние переговоры с Путиным. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении прибыли в Сочи для участия в переговорах с участием президента России Владимира Путина. Об этом 31 октября говорится в сообщении на сайте азербайджанского лидера и на сайте главы армянского правительства.

Участники переговоров обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей.

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30 октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о перспективе того, что предстоящая трехсторонняя встреча лидеров позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

В сентябре обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном, в столкновениях погибли более 100 человек. В октябре стороны регулярно обвиняли друг друга в обстрелах. Президент Азербайджана говорил, что мирный договор может быть подписан до конца года.