экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на трехсторонние переговоры с Путиным. Фото

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении прибыли в Сочи для участия в переговорах с участием президента России Владимира Путина. Об этом 31 октября говорится в сообщении на сайте азербайджанского лидера и на сайте главы армянского правительства.

Участники переговоров обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей.

30 октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о перспективе того, что предстоящая трехсторонняя встреча лидеров позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

В сентябре обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном, в столкновениях погибли более 100 человек. В октябре стороны регулярно обвиняли друг друга в обстрелах. Президент Азербайджана говорил, что мирный договор может быть подписан до конца года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В России за сутки выявили 6,8 тыс. случаев COVID-19
  • Совместное заявление о трехсторонней встрече Япония–Монголия–США, – Госдеп
  • Посольство Узбекистана ищет среди пострадавших в смертельной давке в Сеуле соотечественников


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com