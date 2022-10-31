Россия выпустила по Украине более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них, - ВСУ

- Азия и мир, политика
- 15:41, 31 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Силы ПВО Украины уничтожили 44 из 50 крылатых ракет, выпущенных РФ по территории республики утром в понедельник, 31 октября, во время массированной атаки российских войск. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Сообщается, что ракеты Х-101/Х-555 запускались с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области.
В частности:
18 ракет сбили ПВО воздушного командования «Центр»,
12 ракет сбили ПВО командования «Юг»,
9 ракет - сбили силы ПВО командования «Восток»,
5 ракет - силы ПВО командования «Запад».
Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. В Запорожье начались отключились отключения света из-за удара по объекту критической инфраструктуры.