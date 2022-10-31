экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия выпустила по Украине более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них, - ВСУ
Предыстория: В Киеве и в нескольких областях Украины прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  Силы ПВО Украины уничтожили 44 из 50 крылатых ракет, выпущенных РФ по территории республики утром в понедельник, 31 октября, во время массированной атаки российских войск. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Сообщается, что ракеты Х-101/Х-555 запускались с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области.

В частности:

18 ракет сбили ПВО воздушного командования «Центр»,

12 ракет сбили ПВО командования «Юг»,

9 ракет - сбили силы ПВО командования «Восток»,

5 ракет - силы ПВО командования «Запад».

Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. В Запорожье начались отключились отключения света из-за удара по объекту критической инфраструктуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане ожидается дождливая неделя
  • Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана 1-3 ноября
  • В Узбекистане запустили первый в Центральной Азии цех по термической обработке металла. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com