Россия выпустила по Украине более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Силы ПВО Украины уничтожили 44 из 50 крылатых ракет, выпущенных РФ по территории республики утром в понедельник, 31 октября, во время массированной атаки российских войск. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Сообщается, что ракеты Х-101/Х-555 запускались с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области.

В частности:

18 ракет сбили ПВО воздушного командования «Центр»,

12 ракет сбили ПВО командования «Юг»,

9 ракет - сбили силы ПВО командования «Восток»,

5 ракет - силы ПВО командования «Запад».

Утром 31 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы фиксировались в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. В Запорожье начались отключились отключения света из-за удара по объекту критической инфраструктуры.