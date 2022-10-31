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Пункт пропуска «Зангиота-Коплонбек» на узбекско-казахстанской границе закроют на 1,5 года

CentralAsia (UZ) -  Пункт пропуска по направлению «Зангиота-Коплонбек» на границе Казахстана и Узбекистана будет закрыт на 19 месяцев, сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области Узбекистана.

Выяснилось, что мера связана с модернизацией и техническим оснащением пункта пропуска «Коплонбек», граничащего с пограничным таможенным постом «Навои». Пункт закроется с 1 ноября 2022 года.

Он приостановит свою работу уже с 1 ноября.

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