Пункт пропуска «Зангиота-Коплонбек» на узбекско-казахстанской границе закроют на 1,5 года

- Узбекистан, общество
- 16:10, 31 октября 2022
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- Обновлено: 16:37, 31 октября 2022 English
CentralAsia (UZ) - Пункт пропуска по направлению «Зангиота-Коплонбек» на границе Казахстана и Узбекистана будет закрыт на 19 месяцев, сообщает пресс-служба администрации Ташкентской области Узбекистана.
Выяснилось, что мера связана с модернизацией и техническим оснащением пункта пропуска «Коплонбек», граничащего с пограничным таможенным постом «Навои». Пункт закроется с 1 ноября 2022 года.
Он приостановит свою работу уже с 1 ноября.
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