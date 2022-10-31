В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО

Фото: МВД Молдовы

CentralAsia (CA) - Обломки сбитой украинскими военными ракеты упали в одном из населенных пунктов Молдавии. В некоторых зданиях выбиты окна, никто не пострадал. Об этом сообщает МВД Молдавии.

Обломки ракеты упали в селе Наславча, которое находится на границе с Винницкой областью Украины. Район оцеплен, на месте работают следователи. В результате инцидента никто не пострадал.

Украинские власти сообщили, что сегодня утром, 31 октября российский беспилотник атаковал дамбу Днестровской ГЭС на территории Украины, расположенную в 10 км от дамбы Наславча в Молдавии. Российская атака не повлияла на дамбу, есть повреждения, но угрозы наводнения нет.

Портал NordNews обнародовал видео, снятое камерой наблюдения на месте. По словам журналистов, момент падения российской ракеты был снят на видео.

Россия с 10 октября активизировала обстрелы украинской территории. Сегодня утром, 31 октября, на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. В ряде регионов нет электричества из-за попаданий в критическую инфраструктуру.