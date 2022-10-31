Премьер-министр Чехии прибыл в Киев

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Чехии Петр Фиала и несколько членов его правительства прибыли в Киев.

«Мы в Киеве, который сегодня утром также столкнулся с российскими ракетными обстрелами. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться», - написал он в Twitter.

Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům.



Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky.



Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat. pic.twitter.com/drCtOIE693 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022

Ранее сообщалось, что часть правительства Чехии посетит Киев 31 октября.

В начале октября чешский премьер заявил, что Евросоюз (ЕС) продолжит оказывать Киеву военную и экономическую поддержку, а также исполнять взятые на себя финансовые обязательства перед украинской стороной.