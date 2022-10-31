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Премьер-министр Чехии прибыл в Киев

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Чехии Петр Фиала и несколько членов его правительства прибыли в Киев.

«Мы в Киеве, который сегодня утром также столкнулся с российскими ракетными обстрелами. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться», - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что часть правительства Чехии посетит Киев 31 октября.

В начале октября чешский премьер заявил, что Евросоюз (ЕС) продолжит оказывать Киеву военную и экономическую поддержку, а также исполнять взятые на себя финансовые обязательства перед украинской стороной.

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