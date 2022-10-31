Премьер-министр Чехии прибыл в Киев

- Азия и мир, политика
- 16:27, 31 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Чехии Петр Фиала и несколько членов его правительства прибыли в Киев.
«Мы в Киеве, который сегодня утром также столкнулся с российскими ракетными обстрелами. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться», - написал он в Twitter.
Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům.— Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022
Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky.
Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat. pic.twitter.com/drCtOIE693
Ранее сообщалось, что часть правительства Чехии посетит Киев 31 октября.
В начале октября чешский премьер заявил, что Евросоюз (ЕС) продолжит оказывать Киеву военную и экономическую поддержку, а также исполнять взятые на себя финансовые обязательства перед украинской стороной.