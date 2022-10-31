Мэр Кличко сообщил, что 80% Киева осталось без водоснабжения после ударов

Виталий Кличко

CentralAsia (CA) - Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве остаются без водоснабжения около 80% жителей, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Также он заявил, что около 350 тыс. квартир в городе остались без электричества.

«Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения», - написал он.

В городе также работают службы, восстанавливающие энергоснабжение. По его словам в Киеве без света осталось около 350 тыс. квартир.

Сегодня утром, 31 октября, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. Ряд регионов остались без электричества из-за ударов по критической инфраструктуре.