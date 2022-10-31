экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мэр Кличко сообщил, что 80% Киева осталось без водоснабжения после ударов
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Продолжение: Россия выпустила по Украине более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них, - ВСУПредыстория: В Киеве и в нескольких областях Украины прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве остаются без водоснабжения около 80% жителей, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Также он заявил, что около 350 тыс. квартир в городе остались без электричества.

«Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения», - написал он.

В городе также работают службы, восстанавливающие энергоснабжение. По его словам в Киеве без света осталось около 350 тыс. квартир.

Сегодня утром, 31 октября, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской областях, а также в Харькове и Киеве. Ряд регионов остались без электричества из-за ударов по критической инфраструктуре.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане снижаются цены на дизельное топливо, - «Узбекнефтегаз»
  • Трагедия в Сеуле: дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте в Корее
  • Пункт пропуска «Зангиота-Коплонбек» на узбекско-казахстанской границе закроют на 1,5 года


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com