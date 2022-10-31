Казахстан заморозил совместный с РФ проект по кибербезопасности на $39 млн, - «Ъ»

CentralAsia (KZ) - Казахстан заморозил совместный проект между АО «Транстелеком» и российской компанией «Безопасная информационная зона» («Бизон») стоимостью около 2,4 млрд рублей ($39 млн). Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на российском IT-рынке и собеседника в соседней стране.

Контракт, по данным издания, был заключен в 2019 году сроком на шесть лет. На сайте «Бизона» говорится, что целью проекта было создание в Казахстане облачного решения, которое позволит автоматизировать «обеспечение защиты от киберугроз».

«Бизон» — партнер Сбербанка, ранее входивший в его структуры, был создан в 2016 году. Компания занималась защитой инфраструктуры головной организации. По итогам 2021 года выручка «Бизона» составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 96,3 млн руб.

АО «Транстелеком» создано в 1998 году, входит в число крупнейших операторов связи Казахстана. По данным «СПАРК-Интерфакс», 25% принадлежит «Казахстан темир жолы» — крупнейшему оператору магистральной железнодорожной сети Казахстана. Еще 75% у компании внука Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева Unit Telecom.

В «Бизоне» и Сбербанке отказались комментировать информацию о заморозке проекта, в казахстанском «Транстелекоме» также не ответили на запрос издания.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил газете, что остановка проекта могла быть связана с решением казахской стороны самостоятельно развивать кибербезопасность. Он также полагает, что рынок страны насыщен западными вендорами. Эксперт не считает, что остановка сотрудничества может негативно сказаться на репутации «Бизона». По его мнению, в целом у российских решений в области кибербезопасности есть потенциал для экспорта, но не столько в СНГ, сколько в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Консультант ПИР-Центра Олег Шакиров, в свою очередь, напомнил, что Казахстан сворачивает сотрудничество со Сбербанком и его структурами с начала военных действий на Украине. Так, отмечает эксперт, еще в апреле страна отказалась от партнерства с банком в сфере цифровизации госсектора, которое было заключено на ВЭФ-2021 при участии президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

«В целом Казахстан для России по-прежнему дружественная страна, но на таких примерах видно, как она дистанцируется, чтобы избежать последствий для себя», — добавил эксперт.

Как уточнил «Коммерсанту» источник на отечественном ИТ-рынке, «Транстелекому» придется искать нового партнера по кибербезопасности, чтобы «переписать проект, заточенный под «Бизона» — это, по его словам, займет не менее полугода-года.

Ранее, 10 сентября 2021 года Сбербанк и правительство РК заключили соглашение о создании цифровой платформы Казахстана в качестве альтернативы порталу eGov. Однако в апреле текущего года в связи с геополитической обстановкой в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что Казахстан модернизирует систему электронного правительства собственными силами.

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