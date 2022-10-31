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Турция намерена продолжить работу в рамках «зерновой сделки», несмотря на выход из нее РФ, - Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что работа в рамках «зерновой сделки» продолжится, несмотря на приостановку участия в ней России, сообщает «Анадолу».

«Турция продолжит предпринимать усилия в рамках «зерновой сделки», несмотря на сомнения, которые есть у России», - цитирует «Анадолу» его слова.

Турецкий лидер заверил, что на данный момент «зерновая сделка» позволила снизить продовольственный кризис - экспорт с Украины составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

«Зерновая», или «продуктовая», сделка была заключена Россией и Украиной в Стамбуле 22 июля при участии ООН. Эта сделка предполагала открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и отмену санкций, которые влияли на поставки продовольствия и удобрений из России.

Россия 29 октября отказалась продлить действие сделки из-за атаки в Севастополе на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности «зернового коридора». Сейчас движение судов по «зерновому коридору» Украина согласовывает с ООН и Турцией. Франция разрабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины.

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