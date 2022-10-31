Минобороны России отчиталось об ударах по энергетическим объектам в Украине

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CentralAsia (CA) - Удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины нанесены в течение минувших суток, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

«Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины», - сказал генерал.

По его словам, «цели ударов достигнуты». «Все назначенные объекты поражены», - заявил Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области, Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах», - добавил он.

По его словам, «уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области, Терны и Колодези Донецкой народной республики».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской народной республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой народной республики и Казацкое Херсонской области», - сообщил Конашенков.

«Кроме того, - сказал он, - перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области».

31 октября в Киеве, Харькове и контролируемом украинской стороной городе Запорожье произошли взрывы, а над всей территорией Украины объявили воздушную тревогу. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в результате в части столицы пропало электро- и водоснабжение. Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро.