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Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи жертвами в результате обрушения моста
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Предыстория: Число погибших при обрушении пешеходного моста в Индии выросло до 141 человека

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Не меньше 141 человек погиб при обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат на западе Индии.

Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был построен больше 140 лет назад. Два года он был закрыт на реконструкцию. Мост открыли 26 октября, 30 октября он обрушился. По данным местных СМИ, на момент трагедии на нем находились больше 500 человек.

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