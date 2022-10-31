Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 250 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:24, 31 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 71 820 (+620) человек, танков – 2 686 (+14) ед, боевых бронированных машин – 5 485 (+32) ед, артиллерийских систем – 1 728 (+4) ед, РСЗО – 383 (+0) ед, средств ПВО – 197 (+0) ед, самолетов – 275 (+1) ед, вертолетов – 253 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1) ед, крылатых ракет – 352 (+0) ед, кораблей/катеров – 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) ед, специальной техники – 15 4 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia