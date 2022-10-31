Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 250 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:24, 31 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 71 820 (+620) человек,
танков – 2 686 (+14) ед,
боевых бронированных машин – 5 485 (+32) ед,
артиллерийских систем – 1 728 (+4) ед,
РСЗО – 383 (+0) ед,
средств ПВО – 197 (+0) ед,
самолетов – 275 (+1) ед,
вертолетов – 253 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1) ед,
крылатых ракет – 352 (+0) ед,
кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) ед,
специальной техники – 15 4 (+0).
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