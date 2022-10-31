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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 250 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 71 820 (+620) человек,

танков – 2 686 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 5 485 (+32) ед,

артиллерийских систем – 1 728 (+4) ед,

РСЗО – 383 (+0) ед,

средств ПВО – 197 (+0) ед,

самолетов – 275 (+1) ед,

вертолетов – 253 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1) ед,

крылатых ракет – 352 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) ед,

специальной техники – 15 4 (+0).

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