Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Узбекистане 

Бейбут Атамкулов
CentralAsia (KZ) - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Бейбут Атамкулов с 2019 года до января 2021 года был министром индустрии и инфраструктурного развития. До этого возглавлял министерство иностранных дел.
Другим указом президента посол Казахстана в Хорватии Алтай Абибуллаев назначен также послом в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.
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