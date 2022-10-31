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Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Узбекистане 
Бейбут Атамкулов
Бейбут Атамкулов

CentralAsia (KZ) -  Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Бейбут Атамкулов с 2019 года до января 2021 года был министром индустрии и инфраструктурного развития. До этого возглавлял министерство иностранных дел.

Другим указом президента посол Казахстана в Хорватии Алтай Абибуллаев назначен также послом в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

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