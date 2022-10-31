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В Казахстане с 2023 года будут взимать туристский взнос с иностранцев

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане согласно постановлению правительства от 5 ноября 2021 года будут взимать туристский взнос с иностранцев, начиная с 1 января 2023 года.

Туристский взнос будет взиматься с иностранных туристов за каждые сутки пребывания в местах их размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

К взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:

  • с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0% от стоимости пребывания;
  • с 1 января 2023 года – не более 5 % от стоимости пребывания.

Ставка устанавливается местными исполнительными органами (акиматами), соответственно, платежи будут идти в местный бюджет.

При этом сумма турвзноса не включается в стоимость проживания.

Операторами туристского взноса признаются лица, предоставляющие места размещения туристов.

Некоторые регионы Казахстана уже направили размеры ставок на утверждение (пока в проектах на обсуждении).

Предположительно, будут действовать следующие ставки:

  • по городу Астане (с 1 января по 30 июня) 5%;
  • по Қонаеву (Алматинская область) 5%;
  • по Шускому району (Жамбылская область) 0%;
  • по Ордабасынскому району (Туркестанская область) 0%;
  • по Жетысайскому району (Туркестанская область) 0%;
  • по Сарыагашскому району (Туркестанская область) 0%;
  • по Шардараинскому району (Туркестанская область) 5%;
  • по Рудному (Костанайская область) 5%;
  • по Карабалыкскому району (Костанайская область) 1%.

Как отмечается, в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных или сезонности.

При этом за неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристов туристский взнос взимается как за полный день пребывания.

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