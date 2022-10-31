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Премьер Украины сообщил о повреждении 18 объектов инфраструктуры в Украине
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Продолжение: Россия выпустила по Украине более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них, - ВСУПредыстория: В Киеве и в нескольких областях Украины прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  В результате ударов по Украине утром 31 октября поражены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Около 100 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины»,— написал Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль добавил, что в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжатся локальные аварийные отключения электроэнергии.

Россия с 10 октября активизировала обстрелы украинской территории. Утром 31 октября воздушная тревога была объявлена на всей Украине. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ровенской областях, в Харькове и Киеве.

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