Премьер Украины сообщил о повреждении 18 объектов инфраструктуры в Украине

- Азия и мир, происшествия
- 17:37, 31 октября 2022
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|Продолжение: Россия выпустила по Украине более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них, - ВСУ
|Предыстория: В Киеве и в нескольких областях Украины прогремели взрывы
CentralAsia (CA) - В результате ударов по Украине утром 31 октября поражены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Около 100 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины»,— написал Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Шмыгаль добавил, что в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжатся локальные аварийные отключения электроэнергии.
Россия с 10 октября активизировала обстрелы украинской территории. Утром 31 октября воздушная тревога была объявлена на всей Украине. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ровенской областях, в Харькове и Киеве.