экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Инфляция в еврозоне выросла до рекордных 10,7%

CentralAsia (CA) -  По итогам на октябрь инфляция в еврозоне ускорилась с 9,9% до 10,7% в годовом исчислении, следует из материалов Евростата. Этот показатель — исторический максимум.

Уровень годовой инфляции наиболее вырос в Эстонии (22,4%), Латвии (21,8%) и Литве (22%), упал — во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).

Цены на продукты питания, алкоголь и табак поднялись на 1,5%, энергию — на 6,5%, неэнергетические промышленные товары — на 1,2%.

Инфляция в еврозоне евро растет с марта. Аналитики дают прогноз на рост уровня до конца 2022 года. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что спад ожидает около трети мировой экономики. Организация понизила прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Не менее 35 человек погибли при обрушении моста в Индии. Видео
  • Россия выпустила по Украине более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них, - ВСУ
  • В Казахстане с 2023 года будут взимать туристский взнос с иностранцев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com