Инфляция в еврозоне выросла до рекордных 10,7%

CentralAsia (CA) - По итогам на октябрь инфляция в еврозоне ускорилась с 9,9% до 10,7% в годовом исчислении, следует из материалов Евростата. Этот показатель — исторический максимум.

Уровень годовой инфляции наиболее вырос в Эстонии (22,4%), Латвии (21,8%) и Литве (22%), упал — во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).

Цены на продукты питания, алкоголь и табак поднялись на 1,5%, энергию — на 6,5%, неэнергетические промышленные товары — на 1,2%.

Инфляция в еврозоне евро растет с марта. Аналитики дают прогноз на рост уровня до конца 2022 года. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что спад ожидает около трети мировой экономики. Организация понизила прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7%.