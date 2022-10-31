Синяя «галочка» в Twitter станет платной: Илон Маск намерен продавать ее за $20 в месяц, - СМИ

CentralAsia (CA) - Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск намерен заставить пользователей соцсети платить за знак верификации. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники, знакомые с планами, и внутреннюю переписку. Ранее о планах Маска ввести ежемесячную плату за «галочку» сообщил журналист Кейси Ньютон в своей рассылке Platformer.

По информации The Verge, Маск хочет заменить платную подписку Twitter Blue, представленную в июне 2021 года, на более дорогую версию. Twitter Blue дает пользователям доступ к эксклюзивным функциям, например возможности редактировать твиты. Новая подписка будет стоить $19,99 в месяц. Получат ли подписчики дополнительные функции, помимо знаков верификации, пока неизвестно.

Верифицированные пользователи получат 90 дней на то, чтобы оплатить подписку. В противном случае «галочки» их лишат, сообщает The Verge.

По данным издания, Маск поставил ультиматум разработчикам, работающим над новой функций: они должны выпустить нововведение до 7 ноября, в противном случае их уволят из компании.

Маск не комментировал эту информацию, но ранее ответил одному из пользователей соцсети, который пожаловался, что Twitter неоднократно отклонял его запросы о верификации. «Весь процесс верификации пользователей в настоящее время пересматривается», — написал миллиардер.

СМИ неоднократно писали о планах Маска провести массовые сокращения в Twitter. На прошлой неделе The Washington Post со ссылкой на источники и корпоративные документы сообщила, что бизнесмен намерен уволить 75% из 7500 сотрудников компании. Сам миллиардер в первый же день после покупки соцсети уволил ее гендиректора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала, главного юрисконсульта Шона Эджетта и директора по юридическим вопросам и внутренней политике Виджаю Гадде. При этом, по данным Bloomberg, бизнесмен пообещал сотрудникам Twitter, что не будет сокращать 75% персонала.

Накануне, 30 октября, The New York Times сообщила, что Маск уже распорядился начать увольнения в Twitter и попросил менеджеров подготовить списки сотрудников. Сокращения продолжатся до 1 ноября, дня, когда сотрудники Twitter получают гранты в виде акций компании, которые обычно составляют значительную часть их заработной платы. Таким образом Маск рассчитывает избежать дополнительных расходов, предположили источники NYT.

Гендиректор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Росс Гербер заявил изданию, что глава семейного офиса Маска Джаред Бирхолл сообщил ему, что под сокращения попадут «около 50%» сотрудников Twitter. Гербер уточнил, что его фирма инвестировала менее $1 млн, чтобы помочь финансировать покупку Маском соцсети.

Сам Маск не комментировал сообщения об увольнениях, но ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, в чем, по его мнению, заключается главная проблема Twitter. «Кажется, что [в компании] на каждого человека, занимающегося кодом, приходится 10 «управляющих», — написал миллиардер.