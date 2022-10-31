Глава МИД Германии посетит с визитом Узбекистан

Анналена Бербок

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 1 ноября посетит с визитом Узбекистан.

«В Ташкенте у министра запланированы переговоры с главой МИД страны Владимиром Норовым и посещение немецко-узбекского образовательного центра. После этого Бербок посетит ирригационные системы в Самарканде, сооружаемые при поддержке Германии», – сообщили в МИД Германии.

В поездке ее будет сопровождать делегация специалистов в области энергетики и инфраструктуры сообщили в МИД Германии.

По данным пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, во вторник Анналену Бербок примет Шавкат Мирзиёев. На встрече будут обсуждены перспективы двусторонних отношений, торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также состоится обмен мнениями по региональным вопросам.