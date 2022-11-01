«Harvest Moon» на премию Оскар 2023 года за лучший фильм на иностранном языке из Монголии

CentralAsia (MNG) - Международный художественный фильм определяется как полнометражный фильм, снятый за пределами США, с преимущественно (более 50%) диалоговой дорожкой не на английском языке и может включать анимационные и документальные фильмы.

Представленные фильмы должны быть выпущены в прокат в соответствующих странах в период с 1 января 2022 г. по 30 ноября 2022 г. Крайний срок подачи заявок в Академию — 3 октября 2022 г.

Шорт-лист из 15 финалистов будет объявлен 21 декабря, а последние пять номинантов будут объявлены 24 января 2022 года. 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Монголия, Китай и Саудовская Аравия представили заявки.

Монголия: «Harvest Moon» (Амарсайхан Балжинням)

Актер Марко Поло Амарсайхан дебютирует в качестве режиссера в этой драме о городском поваре, который возвращается в свою родную деревню, чтобы помочь собрать урожай в честь своего покойного отца. Амарсайхан также играет главную роль в фильме вместе с новичком Тэнуун-Эрдэнэ Гарамханд. Мировая премьера «Harvest Moon» состоялась на Международном кинофестивале в Ванкувере, где фильм получил приз зрительских симпатий в конкурсе «Авангард». Он производится компанией IFI Production и является седьмым фильмом, представленным Монголией на премию «Оскар». Международные продажи: Asian Shadows.

Китай: «Nice View» (Муйе Вэнь)

В этой комедии-драме, ставшей кассовым хитом в Китае, где она собрала более 210 миллионов долларов, молодой человек идет на все, пытаясь собрать деньги на операцию на сердце своей младшей сестры. Его мировая премьера состоялась на Дальневосточном кинофестивале в Удине, а на китайской премии «Сотня цветов» он получил две награды — за лучшую режиссуру и за лучшую дебютную работу Халин Чен. Nice View был спродюсирован режиссером Нин Хао и его компанией Dirty Monkey. Актерский состав возглавляет музыкант, ставший актером Джексон Йи при поддержке Сюй Чжэн и Чжан Юй. Это второй полнометражный фильм Вэня после «Умереть, чтобы выжить» 2018 года, который получил признание критиков и собрал более 450 миллионов долларов в прокате. Ранее Китай 35 раз представлялся на премию «Оскар» и получил две номинации — «Чжу Доу» Чжана Имоу и Ян Фэнляна в 1990 году и «Герой Чжан Имоу» в 2002 году. Международные продажи: Tiger Pictures Entertainment.

Саудовская Аравия: «Raven Song» (Мохаммед Аль Салман)

Шестое представление страны на «Оскар» следует за 30-летним мужчиной, у которого диагностирована опухоль головного мозга, когда он влюбляется в загадочную женщину. Эта комедия является полнометражным дебютом Аль Салмана, и ее мировая премьера состоится на кинофестивале в Красном море (1-10 декабря). Raven Song спродюсирован Telfaz 11 и стал одним из победителей конкурса Daw Film Competition Саудовской комиссии по кинематографии. Международные продажи: ожидаются.

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