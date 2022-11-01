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Российский побег приносят пользу экономикам соседей России, нанося вред России

CentralAsia (MNG) -  Бегство россиян, стремящихся избежать мобилизации и службы в Украине, ослабило экономику их родины, но подстегнуло экономику соседей России, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Турции и Киргизии, намного превзойдя прогнозы властей этих стран.

Прибытие этого неожиданного исхода русских подстегнуло темпы роста экономики Армении с анемичных 1,5-2,0 процента до 11-12 процентов, экономика Грузии также выросла до двузначного диапазона. По крайней мере, так хорошо справились Узбекистан, а Монголия, Турция и Киргизия также приблизились к этому уровню.

Тогда как в России углубляются кризисные процессы, Армения. Грузия, Казахстан, Узбекистан, Монголия, Турция и даже Киргизия демонстрируют экономический рост выше всех прогнозов 2021 года.

В то же время отъезд россиян, многие из которых являются наиболее образованными и высококвалифицированными, затормозил рост России и грозит иметь негативные последствия в далеком будущем.

В позитивных сценариях РФ могла в этом году потерять лишь 2%, но теперь видимо будет 5-6%, пишут эксперты канала «Инфляционный шок». «Это очень много. При том что общий объем населения не уменьшится (за счет жителей новых территорий и беженцев). Но качественный состав населения сильно изменится в худшую сторону.

Образованных мужчин в рассвете сил с высоким потреблением заменили на пенсионеров, детей, маргиналов, инвалидов и совсем небольшое число трудоспособного населения. То есть, заменили в экономике тех, кто платит налоги на тех, кто потребляет дотации (льготы/выплаты) из бюджета…»

Но, несмотря на это, сторонники Путина говорят, что они предатели и что Москва не хочет их возвращения.

источник: Window on Eurasia

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