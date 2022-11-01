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Впервые Монголия принимает министерскую встречу Азиатского форума ядерного сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  31 октября текущего года в Улан-Баторе стартовало 23-е заседание Азиатского форума ядерного сотрудничества на уровне министров.

В своем вступительном слове на 23-й встрече на уровне министров министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх сказала, что с тех пор, как Монголия стала членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1973 году, она тесно сотрудничает с агентством по использованию ядерной энергии. технологии для гражданских целей, таких как здравоохранение и сельское хозяйство.

Она также сказала, что это мероприятие на тему «Улучшение лучевой терапии рака в Азиатском регионе» дает возможность обменяться идеями и передовым опытом в отношении дальнейшего развития лучевой терапии рака и того, как страны Азиатского региона могут сотрудничать в этом направлении.

На этом совещании, совместно организованном Министерством иностранных дел Монголии, Министерством образования и науки, Комиссией по ядерной энергии, Правительством Японии, Министерством образования и науки и Комиссией по атомной энергии, более 40 руководителей высшего звена из 12 стран, включая Китай, Бангладеш, Индонезию, Казахстан, Корею, Малайзию, Монголию, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Австралию и Японию, участвуют в очных и онлайн-формах.

Впервые Монголия принимает министерскую встречу Азиатского форума ядерного сотрудничества.

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