Создана Монгольская ассоциация китаеведов

CentralAsia (MNG) - Монгольская ассоциация китаеведения была создана для улучшения взаимопонимания в таких областях, как перевод, образование и другие культурные коммуникации, объявил Пекинский университет языка и культуры (ПУЯК) на церемонии открытия.

Создание ассоциации, организованной совместно ПУЯК, посольством Монголии в Китае и другими организациями, не только обеспечит больше удобства монгольским китаеведам при проведении их исследований, но также даст возможность будущим докторантам пройти обучение у китаеведов из Монголии и Китая во время их учебной карьеры.

Ассоциация обсудила такие темы, как создание базы данных для монгольских синологов и сбор всех бумажных работ, а также академических работ, которые они составили. Кроме того, в Монголии будет переиздано больше работ по китаеведению после проверки экспертами из обеих стран.

До этого китаеведение в Монголии велось под общим названием востоковедения.

«Уже с 1920-х годов многие специалисты занимались китаеведением. И за последние сто лет было создано и показано миру множество статей о культурных коммуникациях между двумя странами», — сказала на церемонии по видеосвязи Э. Саранцэцэг, директор факультета китаеведения Улан-Баторского государственного университета. «Создание базы данных заложило основу для проведения дальнейших исследований экспертами и китаеведами», — добавила она.

Ассоциация пригласила 21 монгольского ученого и специалиста, добившихся успехов в китаеведении. «С созданием базы данных в будущем могут быть достигнуты академические семинары, а также переиздание классики и более широкое взаимное общение», — сказал Б. Дорж, проректор Государственного университета Монголии.

С тех пор, как в 2014 году была запущена инициатива «Один пояс, один путь», Монголия, обладающая естественными преимуществами вдоль древнего Шелкового пути, наладила отношения сотрудничества с Китаем в таких областях, как медицинское обслуживание и строительство экономического коридора. Создание этой ассоциации «несомненно поможет стимулировать как образование, так и переводческую отрасль обеих сторон», — сказала Э.Номин, член академического комитета Университета Отгонтэнгэр.

24 сентября 2016 года была основана Всемирная ассоциация китаеведения (World Association of Chinese Studies - WACS). С тех пор к ассоциации присоединились почти 5000 китаеведов из 103 стран, а также было зарегистрировано 67 различных языков.

Пекинский университет языка и культуры, в просторечии известный на китайском языке как Юянь Сюэюань ( 语言学院) ставит основную цель — обучение китайскому языку и культуре иностранных студентов.

Пекинский университет языка и культуры часто называют «Маленькой Организацией Объединённых Наций» в Китае из-за очень большого количества иностранных студентов из разных стран.

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