CentralAsia (MNG) - Два года назад правительство Монголии разработало пятилетний план по созданию «цифровой нации», используя данные и технологии для содействия инновациям, оптимизации государственных услуг и диверсификации экономики страны, зависящей от добычи полезных ископаемых.

Монголия хочет обеспечить цифровую трансформацию до 90 процентов к 2024 году. Она создала Министерство цифрового развития и коммуникаций Монголии. После этого объявления была создана необходимая правовая база для ускорения цифровой трансформации, а также принят ряд законов о цифровом развитии. К ним относятся законы о защите личной информации, публичной информации, кибербезопасности, цифровых подписях и поставщиках услуг виртуальных активов, все из которых были одобрены в 2020 году и введены в действие в мае 2022 года.

В Монголии ускорились стартапы и инновации в частном секторе, а цифровое управление предприняло новые шаги против бюрократической бюрократии и коррупции. В стране запущена платформа E-Mongolia, которая предоставляет государственные услуги онлайн. В настоящее время оцифровано более 2000 государственных услуг, включая регистрацию компании, получение лицензии, заказ нового паспорта и т. д. В настоящее время более 75 процентов взрослого населения ежедневно пользуются E-Mongolia.

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