II государственная центральная больница Улан-Батора оказывает хирургическую помощь и услуги при опухолях спинного и головного мозга

CentralAsia (MNG) - В последние годы отделение нейрохирургии Второй государственной центральной больницы начало операции по удалению первичных и метастатических опухолей спинного мозга и хирургию первичных и метастатических опухолей головного мозга наряду с нейрохирургической помощью и услугами.

В лечении и диагностике используются новейшие передовые технологии, такие как магнитно-резонансная томография 3 Тесла, 128-срезовая компьютерная томография, ПЭТ-сканирование. С помощью этих устройств возможна ранняя диагностика и полноценное лечение рака.

Применение точных методов диагностики для выявления заболевания на самых ранних стадиях – один из основных принципов современной медицины. Поэтому высокопольная МРТ 3 Тесла назначается достаточно часто – эта методика позволяет диагностировать самые разные патологии. Метод дает множество фотографий, где отображаются срезы органов. Уменьшение расстояния между срезами увеличивает точность результата, так как вероятность пропустить важную деталь сводится к минимуму. МРТ на высокопопольном томографе обеспечивает исследование за короткое время.

Отсутствие излучения позволяет повторять диагностику нужное число раз без нанесения вреда организму.

Siemens Definition AS 128 является 128-срезным компьютерным томографом, способным адаптироваться к любым пациентам и клиническим задачам. Аппарат делает шаг вперед по сравнению с «классическими» системами благодаря технологии адаптивного четырехмерного спирального сканирования Adaptive 4D Spiral. Повысив эффективность обслуживания пациентов, Definition AS 128 также открывает новые перспективы с экономической точки зрения.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является одним из видов радиологического исследования, который основан на использовании радиоактивных изотопов в минимальных, практически безвредных для организма количествах, позволяющее оценить работу(функцию) органов и тканей организма.

В сочетании с компьютерной томографией (КТ) или магнитно-резонансной томографией (МРТ), ПЭТ-сканирование производит многомерные цветные изображения.

ПЭТ самый современный метод диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний. С помощью ПЭТ можно обнаружить онкологические заболевания на раннем этапе. Также ПЭТ используется для диагностики болезней сердца и болезней нервной системы.

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