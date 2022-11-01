Дорога Улан-Батор — Дархан открыта для одностороннего двухполосного движения

CentralAsia (MNG) - Долгожданная дорога Улан-Батор — Дархан была открыта для одностороннего двухполосного движения с твердым покрытием в воскресенье, 30 октября 2022 года.

Министр дорожного и транспортного развития Бямбацогт Сандаг представил ход строительства дороги Улан-Батор — Дархан на заседании Кабинета Министров от 26 октября 2022 года и призвал подрядчиков завершить проект в срок. В частности, министр поручил соответствующим чиновникам и контрактам открыть все четыре полосы дороги Улан-Батор — Дархан к ноябрю 2023 года.

Дорога Улан-Батор — Дархан протяженностью 202,42 км строится за счет кредита и финансирования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР).

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