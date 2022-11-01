В Западной Монголии введено в эксплуатацию 745 км вертикальной трассы, соединяющей Россию и Китай

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии и Министерство развития автомобильного транспорта намерены в ближайшей и среднесрочной перспективе дополнительно расширить сеть дорог с твердым покрытием в международной, междугородной и местной дорожной сети высокого качества. В западных регионах Монголии (Ховд и Баян-Өлгий) завершили строительство автодороги протяжённостью 745 км, соединяющую Россию и Китай, соответствующей Азиатской магистрали АН-4 или западной вертикальной оси.

Эта дорога АН-4 или западная вертикальная ось внесет особый вклад в развитие Монголии, а также региона. Эта разработка ведется поэтапно с 2012 года и в настоящее время завершается. Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, коридор 4а CAREC, одно из крупных национальных сооружений, эта 745-километровая вертикальная дорога, соединяющая Азию и Европу, финансировалась за счет бюджета Монголии, кредита правительства Китая и гранта Азиатского банка развития. построено за счет помощи и субсидированных кредитных средств.

Общая протяженность этого транспортного коридора составляет более 4 500 км от Новосибирска до Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через портов КПП Цагааннуур аймака Баян-Өлгий и КПП Булган аймака Ховд. По данным министерства, в рамках проекта сооружено 33 железобетонных моста длиной от 30 до 201 м и 1300 м сетчатого ограждения для защиты от обломков скал и камней.

Используя свое географическое преимущество, Монголия построила транзитный коридор, соединяющий Азию и Европу. Таким образом, в регионе будет увеличиваться масштабное производство и услуги, а экспортная продукция будет способствовать развитию экономики.

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