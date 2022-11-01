Азербайджан, Армения и Россия договорились воздерживаться от применения силы в Карабахе. Итоги трехсторонней встречи

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 31 октября провели трехстороннюю встречу в Сочи.

Совместное заявление по итогам переговоров:

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации трехсторонний заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. «Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа»,— говорится в заявлении.

Лидеры трех стран, cледует из документа, договорились о том, что будут воздерживаться от применения силы, проблемные вопросы планируется решать «исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.». Отметим, что в 1991 году Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана. Россия намерена содействовать подготовке к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Также стороны отметили вклад российских миротворцев в дело обеспечения безопасности.

9 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, в регион должны направиться российские миротворцы, а армянские военные полностью покинут территорию. 11 января 2021 года стороны встретились в Москве и подписали новое заявление о развитии ситуации в регионе. Его цель заключалась в развитии транспортной инфраструктуры и экономики Нагорного Карабаха. 26 ноября господа Путин, Алиев и Пашинян договорились о совместной работе над повышением уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Лидеры закавказских государств приветствовали готовность России способствовать нормализации их отношений и подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора.

В 2022 году Азербайджан и Армения неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах. Никол Пашинян говорил, что хочет продления миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10–20 лет. Также он утверждал, что готов решать вопрос по принципам, предложенным Россией. Ильхам Алиев назвал конфликт в Карабахе историей, которая была решена два года назад. Владимир Путин заявил, что конфликт надо «когда-то завершать», поскольку он длится уже десятилетия.