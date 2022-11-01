Число погибших в давке в Сеуле возросло до 155 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 155 человек, обновленное число пострадавших составляет 152 человека, среди ни 41 все еще госпитализирован, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство внутренних дел и безопасности страны.

Ранее сообщалось о 154 погибших.

По состоянию на 06:00 (по местному времени) вторника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 155 человек, еще 152 пострадали. Из пострадавших 111 уже вернулись домой, 41 остается в больницах.

Среди погибших 100 женщин и 55 мужчин. Возраст скончавшихся:

10-20 лет - 12 человек,

20-30 лет - 103 человек,

30-40 лет - 31 человек,

40-50 лет - 8 человек,

Старше 50 лет – 1 человек.

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев. Среди них: четыре россиянки, четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два из США и Японии, и по одному из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома «Севоль» погибли 304 человека.