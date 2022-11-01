CentralAsia (UZ) - Узбекистан создал 120 мобильных групп силовиков для предотвращения различных инцидентов на приграничной территории. Об этом стало известно по итогам круглого стола Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Узбекистана.

Эти группы организованы для «предупреждения воздействия на нашу страну напряженной социально-политической ситуации, сложившейся в соседних государствах, поддержания стабильности оперативно-криминогенной и социально-политической обстановки, обеспечения мира и спокойствия населения, предупреждения преступлений и правонарушений различного характера», - говорится в сообщении.

Они состоят из сотрудников министерства внутренних дел, службы государственной безопасности, национальной гвардии и министерства обороны.

В Сенате отметили, что сегодня на территориях, прилегающих к государственной границе, реализуется ряд мер по обеспечению прочности границы, предупреждению правонарушений различного характера.

«В целях дальнейшего усиления работы по недопущению проникновения на территорию нашей страны различных деструктивных группировок, обеспечению прикосновенности и безопасности границ нашей страны и непрерывному контролю за общественно-политической и оперативной ситуацией в марте и августе этого года во всех приграничных населенных пунктах были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Чегара-тозалаш», – подчеркнули в Сенате.

Совместно с сотрудниками воинских частей пограничных войск министерства обороны, министерства внутренних дел, службы государственной безопасности с привлечением пастухов, охотников и работников лесного хозяйства с начала 2022 года в приграничных, горных и труднодоступных районах проведено 2154 разведывательно-поисковых мероприятий.

В приграничных районах Узбекистана насчитывается 541 махаллинский сход граждан, численность населения, проживающего в них, составляет около 1,6 млн человек. В этих махаллях проживает 5108 лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (ранее осужденных – 902, членов религиозных экстремистских течений – 330, несовершеннолетних правонарушителей – 94 и других категорий граждан – 3782).